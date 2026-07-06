Donald Trump ha dichiarato di aver contattato Gianni Infantino, presidente della Fifa, per discutere della revoca della squalifica di Folarin Balogun, capocannoniere del team USA. Trump ha affermato che il fallo contestato non c'era e che l’arbitro si è comportato in modo sospetto. La UEFA ha commentato che la Fifa ha superato una linea rossa nel procedimento.

Il presidente americano Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, per spingere verso la revoca della squalifica del capocannoniere del Team Usa, Folarin Balogun. «Gianni è molto rispettato e questo Mondiale è un grande successo, ogni partita è come il Super Bowl - ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale - quello di Balogun non era un fallo, non c'era nessuna infrazione. Erano solo due ragazzi che correvano alla massima velocità e si sono scontrati». Trump si è poi soffermato sull'arbitro della partita, il brasiliano Raphael Claus: «Se guardate al suo passato, è un po' sospetto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era e l'arbitro era un po' sospetto». La Uefa: «La Fifa ha passato linea rossa»

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