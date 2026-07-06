Trump senza freni posta meme contro Meloni | ‘Serve ordine restrittivo’

Donald Trump ha pubblicato un meme in cui chiede un ordine restrittivo contro il premier italiano. La pubblicazione è avvenuta prima del Vertice Nato ad Ankara, al quale partecipano i leader internazionali. Trump ha attaccato pubblicamente Meloni attraverso questa immagine, senza fornire ulteriori dettagli. L'episodio si inserisce in un contesto di tensione tra i due.

“Serve un ordine restrittivo”. Recita così la descrizione nel meme pubblicato da Trump dove attacca il premier Giorgia Meloni. Intanto i riflettori sono puntati sul Vertice Nato ad Ankara Arriva alla vigilia delVertice Nato ad Ankaraun nuovo attacco del presidente americanoDonald Trump al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il tycoon su Truth posta un meme che con Meloni che lo guarda, a far parlare è la didascalia del post che recita: “Serve un ordine restrittivo”. Le acque sembravano essersi calmate da quando The Donald aveva attaccato per la prima volta il premier, e Meloni aveva detto che non sarebbe più “tornata sull’argomento”. A tornare invece senza freni è stato proprio il tycoon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Trump contro Giorgia Meloni: intervista a Filippo Sensi

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