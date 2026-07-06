Trump senza freni | Per Meloni serve un ordine restrittivo
Donald Trump ha scritto su Truth che a Giorgia Meloni servirebbe un ordine restrittivo. L'ex presidente degli Stati Uniti ha continuato a criticare la leader italiana, dopo le dichiarazioni fatte nelle settimane precedenti. La sua pubblicazione si aggiunge a una serie di commenti pubblici rivolti alla politica italiana, senza ulteriori dettagli o reazioni ufficiali. La polemica prosegue senza interventi ufficiali da parte delle parti coinvolte.
Roma, 6 luglio 2026 – Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, prende di mira la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero 1 della Casa Bianca pubblica un meme che raffigura la premier italiana in ‘adorazione’ davanti al presidente degli Stati Uniti. All’immagine viene abbinata la frase ‘necessario un ordine restrittivo’, con l”invocazione’ di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio. Il post del presidente americano è l’ultimo affondo, in ordine di tempo, contro Meloni. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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