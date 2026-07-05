Trump oltre ogni limite contro Meloni | Serve un ordine restrittivo

Donald Trump ha scritto su social media che sarebbe necessario un ordine restrittivo contro Giorgia Meloni, accusandola di comportamenti inappropriati. L'attacco si è concentrato sulle dichiarazioni pubblicate dalla leader italiana. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa richiesta. L'intervento di Trump si inserisce in un contesto di critiche rivolte alla politica italiana, con riferimenti diretti alle modalità di comunicazione e comportamento della leader.

Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e lo fa ancora una volta sul terreno che più gli è congeniale: quello dei social. Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth un meme che raffigura la presidente del Consiglio in atteggiamento di “adorazione” nei suoi confronti, accompagnato dalla frase sulla necessità di un “ ordine restrittivo ”. Una provocazione personale, più che diplomatica, che riapre una ferita già larga nei rapporti tra Palazzo Chigi e Casa Bianca. Il nuovo affondo arriva dopo settimane di tensioni crescenti, cominciate attorno al dossier Iran e poi esplose pubblicamente dopo il G7 di Evian. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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ULTIM'ORA | Trump oltre ogni limite, Meloni lo gela: è rottura totale

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