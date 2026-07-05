Donald Trump ha pubblicato su Truth un meme con una sua foto insieme a Giorgia Meloni, accompagnata dalla frase “serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione avviene pochi giorni dopo un incontro tra i due leader. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o spiegazioni sul contenuto del messaggio. La pubblicazione ha suscitato discussioni sui social media, ma non ci sono state risposte ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth un meme di una sua foto con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dalla scritta “serve un ordine restrittivo”. Il presidente Usa ha pubblicato una foto, trasformata in un meme, insieme alla premier con la scritta “Restraining order needed”. Nello scatto, che sembra essere tra quelli realizzati durante il vertice del G7 di Évian in Francia, dove le divergenze tra i due scaturite dalla postura italiana sul conflitto Usa e sulla difesa di Papa Leone XIV dopo l’attacco di Trump, sembravano essersi appianate. E lo pensava evidentemente anche Meloni, non immaginando che pochi giorni dopo sarebbero iniziate le dichiarazioni imprevedibili di Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - “Serve un ordine restrittivo”. Il nuovo attacco choc di Trump a Meloni

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