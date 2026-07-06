ABBONATI A DAYITALIANEWS La tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad alzarsi. Attraverso il suo social Truth, Trump ha condiviso un meme che ritrae la premier italiana mentre lo osserva con espressione ammirata, accompagnato dalla scritta “serve un ordine restrittivo”. Il riferimento appare come un’ulteriore provocazione nei confronti della leader italiana, inserendosi nella narrazione che Trump porta avanti da settimane, secondo cui Meloni sarebbe particolarmente insistente nei suoi confronti. Una linea comunicativa iniziata durante il G7 in Francia, quando il presidente americano aveva sostenuto che la premier italiana lo avesse addirittura “implorato” per ottenere una fotografia insieme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Dayitalianews.com - Trump rilancia gli attacchi a Meloni: pubblicato un meme provocatorio alla vigilia del vertice Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRUMP ATTACCA MELONI… MA LEI LO UMILIA CANTANDO!

Notizie e thread social correlati

Trump torna ad attaccare Meloni su Truth: il meme alla vigilia del vertice NatoDonald Trump ha pubblicato un nuovo post su Truth Social in cui critica nuovamente la premier italiana.

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui socialIl presidente americano Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth, il suo social network, in cui mostra la premier italiana Giorgia Meloni che lo...

Temi più discussi: Iran-Usa, si torna a parlare di colloqui. Teheran nega, Trump rilancia. In Libano raid israeliani sul tunnel di Hezbollah; Trump attacca ancora Meloni su Truth: 'Serve un ordine restrittivo'. Palazzo Chigi: 'Non reagiremo a questa provocazione'; Trump celebra l’America e rilancia la sfida: Sconfiggeremo il comunismo; Trump conferma, Iran smentisce: è giallo sul vertice di oggi a Doha: cosa succede.

Trump rilancia gli attacchi a Obama sull'accordo con l'Iran: Lo consideravano uno stupido figlio di p***na (VIDEO)Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al G7 di Evian, commentando l'accordo con l'Iran, non risparmia nuovi insulti a Barack Obama. L'ex presidente americano aveva stretto l'accordo precedent ... tg.la7.it

Nato, Trump attacca ancora l’Italia: Ha speso solo 48 miliardi, gli Usa 999Dal primo strappo sulla guerra in Iran al caso della foto al G7: non è la prima volta che il presidente Usa attacca il governo Meloni ... msn.com