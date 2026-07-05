Trump torna ad attaccare Meloni su Truth | il meme alla vigilia del vertice Nato

Donald Trump ha pubblicato un nuovo post su Truth Social in cui critica nuovamente la premier italiana. Il messaggio arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara e ha riacceso il confronto tra gli Stati Uniti e il governo italiano. La pubblicazione include anche un meme che prende di mira la leader di Palazzo Chigi, alimentando le tensioni politiche tra le due parti.

Donald Trump torna a prendere di mira Giorgia Meloni con un nuovo post pubblicato su Truth Social, riaccendendo lo scontro politico e mediatico tra Washington e Palazzo Chigi alla vigilia del summit Nato di Ankara. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso un meme che ritrae la presidente del Consiglio mentre osserva Trump con espressione ammirata, accompagnandolo con la frase: «Serve un ordine restrittivo», un evidente riferimento ironico a un provvedimento di allontanamento nei confronti della premier italiana. L’episodio rappresenta un nuovo capitolo della tensione tra i due leader, già protagonisti nelle ultime settimane di un duro botta e risposta sui social e sulle rispettive posizioni di politica estera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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