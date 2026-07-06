Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social

Il presidente americano Donald Trump ha pubblicato un meme su Truth, il suo social network, in cui mostra la premier italiana Giorgia Meloni che lo guarda. La didascalia associata recita: «Serve un ordine restrittivo». Questa è la seconda volta che Trump critica Meloni sui social, con un contenuto che la ritrae in modo ironico.

Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni: su Truth, il suo social network, il presidente Usa ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda: il tutto è accompagnato dalla didascalia: «Serve un ordine restrittivo». Il tempismo non è casuale: il meme creato da Trump è stato pubblicato alla vigilia del vertice Nato che è in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump attacca di nuovo la Meloni: È stata negativa

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Trump megsért?dött, már nem akarja, hogy Giorgia Meloni a rajongója legyen reddit

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