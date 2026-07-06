Spese militari Italia al 2,8% del Pil ma la Nato vuole il 5% | il vertice ad Ankara

Da quifinanza.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 7 e l’8 luglio si svolge un vertice della Nato ad Ankara, in Turchia, per discutere gli impegni dei Paesi membri a raggiungere il 5% del Pil destinato alla spesa militare. Attualmente, l’Italia investe circa il 2,8% del Pil in difesa. La Nato insiste sull’aumento delle spese militari, mentre alcuni Paesi sono ancora lontani dall’obiettivo concordato.

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Tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio si terrà un vertice della Nato ad Ankara in Turchia, per fare il punto sugli impegni presi dai Paesi dell’alleanza di aumentare al 5% del Pil la spesa militare nei prossimi anni. L’Italia non rispetta ancora nemmeno l’impegno precedente del 3%, ma arriva al summit con una crescita importante, prevista nei prossimi anni in aumento di 17 miliardi di euro. Per Meloni, però, sarà un vertice complesso. Da una parte la campagna elettorale per le politiche del 2027 si sta avvicinando e le spese militari sono viste come impopolari. Dall’altra, Trump continua a esercitare forte pressione sul governo italiano dopo gli screzi con la premier all’ultima riunione del G7. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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