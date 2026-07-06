Trump pubblica un meme su Meloni | cosa significa davvero restraining order needed e c’entra TikTok

Alla vigilia del vertice Nato, un ex presidente ha condiviso su un social un’immagine modificata di una leader italiana che lo guarda con ammirazione, accompagnata dalla didascalia “restraining order needed”. L’immagine mostra il volto di Meloni con un’espressione di stupore, mentre Trump compare sorridente. La didascalia suggerisce in modo ironico la necessità di un ordine restrittivo. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social, attirando l’attenzione su un gesto provocatorio.

Donald Trump non smette di provocare. Alla vigilia del vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un’immagine ritoccata di Giorgia Meloni che lo guarda adorante, accompagnata dalla didascalia “ restraining order needed “, letteralmente “ serve un ordine restrittivo”. Il post è arrivato poco dopo le 23 italiane di domenica, riaccendendo le tensioni con Palazzo Chigi dopo le polemiche seguite al G7 di Evian di metà giugno. Non si tratta di una minaccia legale né di un provvedimento diplomatico reale, ma della citazione di un meme molto diffuso su TikTok, X e Instagram. Un format che la Gen Z conosce bene e usa quotidianamente per raccontare ossessioni, cotte e fissazioni in chiave autoironica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRUMP MELONI. FAZZOLARI: VI DICO COSA C'E DAVVERO IN GIOCO

Notizie e thread social correlati

Poggibonsi meme nazionale. Perché è diventata virale su TikTok (e cosa c’entra Michael Jackson)Un video pubblicato su TikTok mostra una persona che, travestita da Michael Jackson, dice: “Ciao sono Michael Jackson hee-hee e mi servono 10mila...

Da TikTok al Papa, è Six Seven mania: cosa significa il meme nonsense che ha contagiato tuttiDurante una visita in Spagna, il Papa ha ripetuto il gesto del Six Seven, il meme popolare tra i più giovani.

Temi più discussi: Trump attacca Meloni con un meme social alla vigilia del vertice Nato; Trump pubblica foto di Meloni con la scritta: Serve un’ordinanza restrittiva; Trump non ferma le provocazioni contro Meloni, pubblica un meme della premier con la scritta: Serve un ordine restrittivo; Trump, un altro attacco per offendere Meloni: Serve ordine restrittivo.

Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto alla premier italiana, con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo sco x.com

Trump sul suo social Truth pubblica un meme con Giorgia Meloni e la scritta Serve ordine restrittivo VIDEONuovo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ha pubblicato sul suo social, Truth, un meme con la scritta Serve un ordine restrittivo sopra una foto in cui si ved ... msn.com

Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premierLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump-Meloni, nuovo attacco del tycoon: pubblica un meme social contro la premier ... tg24.sky.it