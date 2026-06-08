Durante una visita in Spagna, il Papa ha ripetuto il gesto del Six Seven, il meme popolare tra i più giovani. Il meme, caratterizzato da una sequenza di numeri e gesti senza un significato chiaro, ha conquistato la generazione Alpha e si è diffuso anche su TikTok. Il gesto del Papa ha attirato l’attenzione sui social e tra i media, diventando un esempio di come i meme influenzino anche figure pubbliche di alto profilo.

Durante la sua visita in Spagna, Papa Leone XIV ha nuovamente fatto il gesto del Six Seven, il meme che spopola soprattutto tra la generazione Alpha. Ma cosa significa esattamente? La risposta, apparentemente deludente, è che non significa quasi nulla. Ed è proprio questo il motivo del suo successo. “Six seven” (scritto anche “6-7” o semplicemente “67”) è uno dei fenomeni linguistici più curiosi emersi dalla cultura digitale degli ultimi anni. Nato negli Stati Uniti e diffusosi rapidamente attraverso TikTok, Instagram Reels e i contenuti sportivi online, il termine è diventato una sorta di parola d’ordine della Generazione Alpha, cioè i ragazzi nati dopo il 2010. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Da TikTok al Papa, è Six Seven mania: cosa significa il meme nonsense che ha contagiato tutti

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