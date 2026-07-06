Un ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su una piattaforma social una foto con la premier italiana, accompagnata da un testo che suggerisce la necessità di un ordine restrittivo. La pubblicazione segue un episodio precedente in cui si era parlato di una foto richiesta durante un vertice internazionale. La didascalia si riferisce direttamente alla figura della leader italiana, senza ulteriori commenti ufficiali. La pubblicazione è stata notata come un atto di provocazione, senza che siano stati annunciati commenti ufficiali o risposte ufficiali.

Dopo la querelle della foto «implorata» al G7, Donald Trump torna ad attaccare (e prendere in giro) Giorgia Meloni, sempre a modo suo. Il presidente degli Stati Uniti infatti ha pubblicato su Truth una sua foto con la premier italiana, accompagnata dalla scritta: « Serve un ordine restrittivo ». Si tratta di un meme molto diffuso sui social, dove la formula viene usata in chiave ironica per raccontare cotte e fissazioni. Strumento cautelare che impone a una persona di mantenere una distanza minima da un’altra e di astenersi dal contattarla, il “restraining order” viene richiesto tipicamente dalle vittime di stalking. E Trump, appunto, aveva raccontato di essere stato “perseguitato” da Meloni a Evian (dove è stata scattata la foto in questione). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Trump provoca Meloni con un meme: «Serve un ordine restrittivo»

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TRUMP ATTACCA MELONI… MA LEI LO SMONTA!

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