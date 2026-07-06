Donald Trump ha pubblicato un nuovo post su Truth, nel quale ha nuovamente criticato la premier italiana, definendola l’unico presidente europeo a rispondere alle sue offese. Dopo i precedenti attacchi verbali, il tycoon ha espresso la necessità di un ordine restrittivo nei confronti della leader. La sua attenzione verso la figura politica italiana continua a essere centrale, con dichiarazioni che alimentano lo scontro pubblico tra i due.

Donald Trump continua a essere ossessionato da Giorgia Meloni. Dopo i recenti attacchi verbali contro la premier, infatti, tycoon è tornato con un nuovo post su Truth contro l'unico presidente europeo che finora gli ha risposto per le rime alle offese. Il presidente Usa ha pubblicato una foto-meme in cui Meloni lo guarda con "adorazione", accompagnata dal titolo "Restraining order needed" e cioè "necessario un ordine restrittivo". L'ennesimo affronto dopo il G7 di Evian e che arriva a un giorno dal vertice Nato di Ankara in cui si parlerà di spesa militare e Ucraina. Già nei giorni addietro Trump aveva iniziato a scaldare l'aria, dichiarando di prendere parte al meeting solo per rispetto del "padrone di casa" Recep Erdogan e liquidando dunque gli alleati come partner non reciproci e parassiti economici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Trump, ossessione per Meloni. Ancora attacchi alla premier: "Necessario un ordine restrittivo"

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