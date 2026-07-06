Donald Trump ha nuovamente criticato la premier italiana, affermando che “serve un ordine restrittivo”. La sua dichiarazione è arrivata dopo un suo discorso pubblico, senza che Palazzo Chigi abbia rilasciato commenti o risposte ufficiali.

Un altro attacco, un altro dileggio. Donald Trump non smette di prendere di mira la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Reduce dal discorso del 4 luglio e a due giorni dall’avvio del vertice Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, il presidente degli Stati Uniti ha postato una immagine sul suo social Truth che raffigura la premier italiana in adorazione davanti all’inquilino della Casa Bianca. Al post, diffuso poco dopo le 23 italiane di domenica, ha abbinato la frase Restraining order needed, Necessario un ordine restrittivo, con l’invocazione di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Un altro affondo che ha l’aspetto dello sfottò, e che riaccende le tensioni dopo quelle seguite al G7 di Evian di metà giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump, nuovo attacco alla premier Giorgia Meloni: “Serve un ordine restrittivo”. Palazzo Chigi non risponde

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Trump, nuovo attacco a Meloni: posta una foto con la premier e invoca un «ordine restrittivo»

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