Trump insulta Meloni passato ogni limite | serve un ordine restrittivo
Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un’immagine di una leader europea in atteggiamento di adorazione, associata alla didascalia “Restraining order needed”. L’attacco si rivolge alla premier italiana, con un commento che suggerisce la necessità di un ordine restrittivo. La pubblicazione rappresenta un ulteriore episodio di commenti critici tra i due, senza che siano stati annunciati interventi legali ufficiali.
Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco contro Giorgia Meloni. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth Social un’immagine che ritrae la premier italiana in atteggiamento di "adorazione" davanti a lui, accompagnata dalla frase "Restraining order needed" ("È necessario un ordine restrittivo"). Il post arriva alla vigilia del vertice Nato in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio, alimentando ulteriormente le tensioni tra i due leader dopo le dichiarazioni delle scorse settimane.In Italia, la provocazione ha spinto i leader del centrodestra a riunirsi per concordare una linea comune di risposta. L’episodio ha suscitato numerose reazioni politiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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