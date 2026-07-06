Trump contro Meloni | Serve un ordine restrittivo

“Restraining order needed” ovvero “Serve un ordine restrittivo” con sotto la foto di Giorgia Meloni. E’ il “meme” che Donald Trump ha pubblicato su Truth e che appare come l’ennesimo attacco nei confronti della presidente del Consiglio con cui i rapporti si sono inaspriti già da qualche mese. Gli attacchi di Trump a Meloni. Le relazioni tra la premier e il presidente degli Stati Uniti si sono incrinate quando il governo ha deciso negare a Washington l’uso della base militare di Sigonella durante la guerra tra Usa e Iran. Da quel momento in poi i rapporti si sono raffreddati e il tycoon ha iniziato a criticare Meloni, sua alleata. Uno degli ultimi attacchi è stato rivolto durante una telefonata tra il leader repubblicano e l’inviato alla Casa Bianca di La7, Daniele Compatangelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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L'ultimo schiaffo di Trump: Per Meloni serve un ordine restrittivo

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