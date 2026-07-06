Il presidente degli Stati Uniti ha commentato la decisione dell'arbitro nel caso della squalifica dell'attaccante americano, sostenendo che non c'era alcun fallo o infrazione. Ha aggiunto che il segnalinee ha ascoltato un commento di Infantino, ma che l'episodio non meritava sanzioni. La squalifica è stata successivamente ritirata.

Il presidente degli Usa è tornato sul caso della squalifica (poi ritirata) dell'attaccante americano: "Non c'era niente, niente fallo, niente infrazione. Adesso rispetto dieci volte di più il numero 1 della Fifa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Trump: "Infantino mi ha ascoltato: no fallo di Balogun, arbitro sospetto"

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Infantino: Su Balogun non ho deciso io. Trump mi ha chiamato, ma non è l'unico a farlo...La difesa del n.1 della Fifa per la mancata squalifica dell'attaccante americano: A volte sono d'accordo con certe decisioni, altre volte no. Ma non le commento ... gazzetta.it

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit