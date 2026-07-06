Guido Crosetto ha commentato l’ultimo intervento di Donald Trump, definendolo fuori luogo e senza importanza. In un’intervista a Sky Tg24, ha detto di aver evitato di pensare alla questione, concentrandosi su altro, sottolineando che i rapporti internazionali coinvolgono Stati e non persone. Crosetto ha ribadito che non attribuisce rilevanza alle dichiarazioni di Trump, evitando di entrare nel merito delle sue affermazioni.

“Niente, non ho pensato niente, ho guardato altro”. Guido Crosetto, dai microfoni di Sky Tg24 Live In, utilizza l’arma dell’aplomb per commentare l’ultimo fuor d’opera di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Una nuova caduta di stile del presidente Usa, un “bullo da quattro soldi” come lo ha definito Carlo Calenda (che si è precipitato a esprimere solidarietà a Meloni). Un attacco a freddo alla vigilia del delicatissimo vertice Nato di Ankara, utilizzando per di più un meme che ritrae la premier “adorante” con la scritta, ai limiti del sessismo, “c’è bisogno di un ordine di restrizione”. Trump, Crosetto: non ho pensato niente, ho guardato altro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Trump “fuori di testa” non merita attenzione. Crosetto: “Ho guardato altro, i rapporti sono tra Stati, le persone passano”

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