Le reazioni al nuovo attacco di Trump a Meloni Crosetto | Importanti i rapporti fra Stati le persone passano Piantedosi | Fibrillazioni di natura non chiara

Notizia in breve

Dopo l'attacco di Donald Trump contro la leader italiana, i commenti ufficiali sono arrivati da due ministri. Uno ha sottolineato che i rapporti tra Stati sono importanti, indipendentemente dalle dichiarazioni di singoli leader. L'altro ha parlato di fibrillazioni di natura non chiara, senza approfondire ulteriormente. La polemica si è verificata poco prima del vertice Nato in programma in Turchia.