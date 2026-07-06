Le reazioni al nuovo attacco di Trump a Meloni Crosetto | Importanti i rapporti fra Stati le persone passano Piantedosi | Fibrillazioni di natura non chiara

Da roma.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'attacco di Donald Trump contro la leader italiana, i commenti ufficiali sono arrivati da due ministri. Uno ha sottolineato che i rapporti tra Stati sono importanti, indipendentemente dalle dichiarazioni di singoli leader. L'altro ha parlato di fibrillazioni di natura non chiara, senza approfondire ulteriormente. La polemica si è verificata poco prima del vertice Nato in programma in Turchia.

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Dopo l'ultima sparata di Donald Trump contro Giorgia Meloni alla vigilia del vertice Nato di Ankara in programma il 7 e 8 luglio (il presidente degli Stati Uniti alle 22.51 di domenica ha pubblicato su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7, in alto la scritta «Serve un ordine restrittivo») alcune alte cariche dello Stato riconducono lo scontro a un confronto ormai personale.  Come fa il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da SkyTg24: «Reazioni? Nessuna - minimizza -. La cosa fondamentale è mantenere un rapporto con un alleato storico come gli Stati Uniti.  I rapporti sono tra le nazioni, le persone passano e gli scambi devono rimanere. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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