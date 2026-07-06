Il ministro della Difesa ha commentato l’attacco di Donald Trump alla premier italiana Meloni, affermando che è importante mantenere i rapporti con gli Stati Uniti, considerato un alleato storico. Tajani ha aggiunto che le relazioni transatlantiche vanno oltre le singole persone, sottolineando l’importanza di preservare i legami tra i paesi. Trump aveva criticato Meloni in un suo intervento pubblico, mentre Crosetto ha ribadito la priorità di mantenere i rapporti tra le nazioni.

Roma, 6 luglio 2026 – "La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde così al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Intervenendo in diretta a Sky Tg24 Live In, l’esponente di governo spiega di non aver avuto "nessuna reazione" alle parole dell’inquilino della Casa Bianca. E ribadisce: "I rapporti devono rimanere, è importante mantenere l'Alleanza Atlantica. Le persone passano ma i rapporti" con gli alleati "devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro", conclude. Crosetto non è il solo a non raccogliere il guanto di sfida lanciato da Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Attacco di Trump a Meloni, Crosetto: “Le persone passano, i rapporti tra Stati restano”. Tajani: “Relazioni transatlantiche vanno oltre”

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