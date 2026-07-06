Donald Trump ha chiamato il presidente della FIFA per chiedere di annullare la squalifica di un calciatore. La richiesta ha portato alla cancellazione della squalifica stessa. In passato, Trump si è mostrato disposto a intervenire su questioni sportive per influenzare decisioni, dimostrando una certa assertività anche nel mondo del calcio. La vicenda evidenzia come l’ex presidente abbia utilizzato i propri contatti per ottenere risultati favorevoli, indipendentemente dalle regole ufficiali.

Che si parli di Nato, di guerra, di politica internazionale o anche semplicemente di calcio, il copione con Donald Trump non cambia. Per lui le regole non valgono, è lui – o la sua “morale”, come affermava lui stesso – a decidere qual è il limite. Insomma, se il diritto internazionale vale “fino a un certo punto”, lo stesso può valere per le regole del Mondiale di calcio, che la Fifa di fatto riscrive per assecondare proprio il presidente degli Stati Uniti. La Fifa, guidata da Gianni Infantino, ha infatti annullato la squalifica all’attaccante statunitense, Folarin Balogun, uno dei giocatori indubbiamente più forti della sua nazionale. Una... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump fa il bullo pure sul calcio: chiama Infantino e fa cancellare la squalifica di Balogun

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La sospensione della squalifica di Balogun è un caso politico, Trump ha chiamato InfantinoLa squalifica di un calciatore statunitense ai Mondiali è stata revocata, suscitando reazioni politiche.

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Non ho visto alcun fan dell'UFC usare l'altezza di Ilia Topuria come scusa per il motivo per cui ha perso. Fan della boxe, prendete nota. reddit