Donald Trump ha pubblicato un post sul social Truth in cui ha condiviso una foto con la premier italiana e ha chiesto un ordine restrittivo nei suoi confronti. Questa è la seconda volta in poche settimane che l'ex presidente statunitense si rivolge pubblicamente alla leader italiana, con commenti che hanno attirato l’attenzione. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa richiesta o sul contenuto del post.

Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, prende di mira la presidente del Consiglio con un post sul social Truth. Il numero uno della Casa Bianca pubblica un'immagine che raffigura la premier italiana in 'adorazione' davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine viene abbinata la frase «necessario un ordine restrittivo», con l'«invocazione» di un provvedimento da adottare nei confronti della presidente del Consiglio. Il post di Trump compare alla vigilia del vertice Nato, in programma a Ankara il 7 e 8 luglio.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Trump, nuovo attacco a Meloni: posta una foto con la premier e invoca un «ordine restrittivo»

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Trump:Meloni mi ha implorato di fare una foto.La premier:Si è inventato tutto

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