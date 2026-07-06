Donald Trump ha condiviso su Truth Social un meme raffigurante Giorgia Meloni, accompagnato dalla frase “serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione è avvenuta prima del vertice Nato di Ankara, previsto per il 7 e 8 luglio. La richiesta di un ordine restrittivo si riferisce a misure legali contro molestie e stalking. Non sono stati forniti dettagli su eventuali procedimenti giudiziari o altre azioni legali in corso.

Donald Trump ha pubblicato su Truth Social un meme con Giorgia Meloni accompagnato dalla scritta “serve un ordine restrittivo“, alla vigilia del vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio. Negli Stati Uniti il “restraining order” è un provvedimento giudiziario per proteggere vittime di stalking, molestie o violenza domestica. Palazzo Chigi ha scelto di non replicare. Il nuovo attacco di Trump a Meloni Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sui social. Il post è comparso poco dopo le 23 di domenica, alla vigilia del vertice Nato di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio, a cui dovrebbero partecipare entrambi i leader. L’immagine, trasformata... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Trump e la richiesta di "ordine restrittivo" per Meloni, negli Usa contro molestie e stalking: cosa prevede

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Trump ferito e il copione del narcisista: il meme contro Meloni prima del vertice

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