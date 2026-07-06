Trump e l’ordine restrittivo per Meloni | che cos’è e quando si applica negli Stati Uniti

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha richiesto un ordine restrittivo contro la presidente del Consiglio italiana. La richiesta arriva dopo un post pubblicato dall’ex presidente statunitense, in cui si riferisce a un episodio recente. L’ordine restrittivo, che si applica in casi di minacce o comportamenti molesti, sarebbe volto a impedire qualsiasi contatto tra le parti. La vicenda si lega alle tensioni scatenate dall’attacco di Trump, che ha accusato la leader italiana di avergli chiesto una foto.

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Necessità di ordine restrittivo per Giorgia Meloni. L’ultimo post di Donald Trump riaccende le polemiche con la presidente del Consiglio, dopo l’attacco avvenuto nei giorni scorsi, in cui il tycoon aveva dichiarato che la premier italiana lo avrebbe supplicato per una foto insieme. Parole smentite dalla diretta interessata, che si è detta “allibita”, aggiungendo che fosse “tutto inventato”. Ma nel giorno di apertura del vertice Nato ad Ankara, la stoccata su Truth riaccende le tensioni. Ma che cos’è un ordine restrittivo negli Stati Uniti e quando e perché si applica? Negli Usa il giudice emette questo provvedimento giudiziario per proteggere una persona da minacce, violenze, molestie o stalking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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