Che cos’è il restraining order la misura citata da Trump contro Meloni | negli Usa tutela le vittime di stalking e molestie

« Serve un ordine restrittivo ». È con questa frase, pubblicata su Truth Social, che Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un’affermazione che arriva alla vigilia del vertice Nato e a poche settimane da un’altra uscita controversa, quando il presidente americano sostenne che, durante il G7 di Evian, la premier italiana lo avesse implorato di scattare una foto insieme. Ma che cos’è un restraining order? Quando viene applicato negli Usa l’ordine restrittivo. Negli Stati Uniti il restraining order è un provvedimento cautelare emesso da un tribunale per proteggere persone che si ritengono vittime di molestie, stalking o, più spesso, di violenza domestica. 🔗 Leggi su Open.online

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Temporary Restraining Order TRO Meaning Legal Context & Example Legal Terms Simplified @LawMint

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