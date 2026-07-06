Trump contro Giorgia Meloni | Serve un ordine restrittivo il post che riaccende la crisi diplomatica

Da cinemaserietv.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dal vertice Nato ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth Social un meme che prende di mira la premier italiana. Questo gesto ha riacceso la crisi diplomatica tra i due leader, aggiungendosi alle tensioni già in corso tra Trump e Meloni.

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Alle tensioni in corso tra Donald Trump e Giorgia Meloni si aggiunge un nuovo episodio sconcertante. A poche ore dal vertice Nato in programma ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth Social un meme che prende di mira la premier italiana, riaccendendo la tensione diplomatica tra i due leader.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Sky tg24 (@skytg24) Nel post compare una foto che ritrae Meloni con lo sguardo rivolto a Trump durante un incontro istituzionale. Sopra l’immagine campeggia la frase “ Restraining order needed “, ovvero “ Serve un ordine restrittivo “, un’espressione che negli Stati... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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