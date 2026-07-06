Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, programmato per il 7 e 8 luglio, Donald Trump ha nuovamente criticato la leader italiana, affermando che “serve un ordine restrittivo”. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensione tra i due, con toni che si sono fatti meno concilianti rispetto al passato.

Alla vigilia del vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio, Donald Trump è tornato a prendere di mira Giorgia Meloni, con toni sempre meno concilianti. Alle 22.51 di domenica, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle, risalente al G7 di Evian. In alto, la scritta: «Serve un ordine restrittivo». Il tycoon sembra ormai avere nel proprio mirino la premier italiana, con la quale il vecchio feeling si è incrinato da tempo. Difficile, dunque, immaginare che le tensioni tra Roma e Washington possano imboccare la via della risoluzione nel prossimo futuro. Nuovo affondo di Trump contro Giorgia Meloni: silenzio, per ora, da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni: «Serve un ordine restrittivo»

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Trump torna ad attaccare Meloni

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