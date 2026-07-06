Mondiali Donald Trump conferma | Ho parlato con Infantino per l’espulsione di Balogun

Donald Trump ha confermato di aver contattato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per chiedere la revoca della squalifica a Balogun. La conversazione sarebbe avvenuta nei giorni scorsi e la notizia era stata anticipata dal New York Times. Il caso Balogun, coinvolgendo una sospensione, è ora al centro dell’attenzione durante i Mondiali.

Il Balogun-gate sta prendendo la scena dei Mondiali. È lo stesso Donald Trump a confermare un’indiscrezione pubblicata nelle scorse ore dal New York Times, secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato il numero uno della Fifa Gianni Infantino per far revocare la squalifica a Balogun. L’attaccante statunitense, infatti, è stato espulso durante i sedicesimi di finale vinti dagli Usa contro la Bosnia Erzegovina: « Sì l’ho fatto », ha ammesso Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca. Trump: «L’arbitro era sospetto». Donald Trump ammette quindi l’asse con il leader della Fifa, Gianni Infantino. Una telefonata che ha generato un unicum per la storia del calcio: mai un calciatore espulso per un motivo tecnico, come un fallo, era stato graziato da un’organizzazione calcistica. 🔗 Leggi su Open.online

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