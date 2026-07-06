Trump chiama Infantino | sospesa la squalifica al bomber Usa

Trump ha chiamato Infantino per chiedere di sospendere la squalifica del bomber degli Stati Uniti. La decisione riguarda la partita degli ottavi di finale contro il Belgio, in programma domani notte alle 2 ora italiana. La squalifica era stata emessa prima del match, ma ora si attende una risposta alle richieste avanzate. La vicenda ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte.

Un colpo di scena infiamma la vigilia di Stati Uniti-Belgio, gara degli ottavi di finale, in programma domani notte, alle 2 ora italiana. Folarin Balogun, punto di forza della squadra di Pochettino, sarà regolarmente a disposizione per il match contro De Bruyne e compagni, nonostante il cartellino rosso rimediato nell’incontro dei sedicesimi contro la Bosnia. Con una decisione del tutto inaspettata, la Fifa ha infatti deciso di sospendere, in via cautelare, la conseguente squalifica per una giornata, rimediata dal calciatore americano. E il tutto sarebbe avvenuto dopo una telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense, in forza... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Clamoroso: sospesa la squalifica di Balogun! Il centravanti degli Usa in campo contro il Belgio. Trump: "Giustizia è fatta"La Fifa ha sospeso con riserva la squalifica di Folarin Balogun, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio.

Argomenti più discussi: La sospensione della squalifica di Balogun è un caso politico Trump ha chiamato Infantino; Balogun squalifica sospesa | può giocare Usa-Belgio The Athletic | Casa Bianca ha chiesto a Infantino la revoca Trump | Riparata ingiustizia; Balogun sospesa la squalifica ai Mondiali 2026 | la decisione della Fifa contro il Belgio ci sarà.

La #FIFA ha sospeso la squalifica di Folarin #Balogun, che sarà a disposizione di #Pochettino per la sfida degli #StatiUniti contro il #Belgio Secondo Ben Jacobs, la Casa Bianca ha effettuato una chiamata a #Infantino per far riesaminare il cartellino ros x.com

Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit