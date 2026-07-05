Balogun squalifica sospesa | può giocare Usa-Belgio The Athletic | Casa Bianca ha chiesto a Infantino la revoca Trump | Riparata ingiustizia

Stati Uniti-Belgio, ottavi dei Mondiali, suscita polemiche ancor prima di essere giocata, dopo che la Fifa - con una decisione assolutamente inedita - ha sospeso la squalifica di Folarin Balogun. «È stata fatta la cosa giusta», l'immediato plauso di Trump alla Fifa, ad alimentare il sospetto che sulla decisione pesino i rapporti tra il presidente Usa e quello Fifa, Infantino, oltre al fatto che la squadra di Pochettino è la nazionale di casa. «Un colpo di scena», titolano i giornali belgi, preoccupati più di dover affrontare il capocannoniere degli avversari che il caso politico, almeno al momento. The Athletic: «Casa Bianca ha chiesto a Infantino la revoca» La Casa Bianca ha contattato direttamente la Fifa per chiedere a Gianni Infantino la revoca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Folarin Balogun Red-card ban SUSPENDED | CAN PLAY in USA vs. Belgium

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Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit