Trump chiama Infantino esegue | ecco come funziona l’articolo 27 del Codice disciplinare FIFA che ha revocato l’espulsione a Balogun

Un messaggio telefonico inviato dalla Casa Bianca ha portato alla revoca di un’espulsione nel calcio internazionale. La FIFA ha applicato l’articolo 27 del suo Codice disciplinare, che permette di annullare sanzioni in casi eccezionali. In poche ore, la decisione è stata comunicata e resa ufficiale, trasformando una sospensione in una revoca. La vicenda ha attirato l’attenzione per la rapidità con cui si è svolta la procedura.

Un provvedimento unico nel suo genere. Per tempistiche e contesto. Trump chiama dalla Casa Bianca, la FIFA esegue. In poche ore il caso diventa scandalo. L’espulsione data e poi revocata al calciatore Folarin Balogun durante i Mondiali è l’ennesima oscenità di un sistema in balìa del potere e dei ricatti. Il giocatore espulso ai sedicesimi di finale contro la Bosnia sarà regolarmente in campo agli ottavi contro il Belgio. Nella storia della competizione non era mai successo. Tutta questione di norme, soprattutto per il modo in cui sono state interpretate. Come funziona quindi l’articolo 27 del Codice disciplinare che ha salvato il giocatore statunitense? Facciamo un po’ di chiarezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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