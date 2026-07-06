Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti ha chiamato il numero uno della Fifa chiedendo di rivedere la squalifica di un attaccante americano espulso durante la partita contro la Bosnia-Erzegovina negli ottavi di finale. La richiesta è arrivata dopo l’espulsione del giocatore, che ha suscitato polemiche. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità statunitensi e la Fifa, già al centro di altri scandali.

Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla natura del rapporto tra Donald Trump e Gianni Infantino, è bastato aspettare gli ottavi di finale. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al numero uno della Fifa chiedendogli di rivedere la squalifica dell’attaccante americano Folarin Balogun, espulso nella partita contro la Bosnia-Erzegovina. E domenica la Fifa ha annunciato che Balogun avrebbe comunque potuto giocare contro il Belgio. Una decisione senza precedenti nella storia recente del torneo. Il New York Times ricorda che bisogna risalire addirittura al 1962 per trovare un caso simile: allora il governo brasiliano intervenne direttamente presso la Fifa per ottenere la grazia di Garrincha dopo un’espulsione in semifinale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’espulsione di Balogun, e l’ennesimo scandalo che imbarazza la Fifa di Infantino

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+++ SCANDALO +++ La FIFA revoca il cartellino rosso e quindi la squalifica all'attaccante statunitense Balogun dopo una telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante giocherà quindi la partita degli ottavi di finale contro il Belgio nonostante l’espulsione contro x.com

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