Trump al VAR e Messi con gli USA | i meme più esilaranti sul caso Balogun

Il caso Balogun ha generato una serie di meme sui social, diventando protagonista di battute e immagini ironiche. Dopo il cartellino rosso, una telefonata e la squalifica congelata, gli utenti hanno creato contenuti scherzosi che coinvolgono anche Messi e le decisioni prese dalla VAR. La vicenda si è trasformata in un fenomeno virale, con commenti satirici che hanno invaso le piattaforme online.

Washington, 6 luglio 2026 – Prima il cartellino rosso. Poi la telefonata. Poi la squalifica congelata. Poi, inevitabilmente, i meme. Il caso Balogun, già esploso sul piano sportivo e politico, ha trovato sui social il suo tribunale più feroce: quello dell’ironia. Perché se la FIFA sospende la squalifica di un giocatore espulso, se Donald Trump conferma di aver parlato con Gianni Infantino, se il presidente del Paese ospitante entra pubblicamente in una vicenda disciplinare del Mondiale, il web non può restare a guardare. E infatti non lo ha fatto. Nel giro di poche ore, X, Instagram e TikTok si sono riempiti di fotomontaggi, battute e immagini surreali. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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