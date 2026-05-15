Sul web circolano numerosi meme che raffigurano Mbappé come un dittatore vestito da generale, suscitando spesso ilarità tra gli utenti. Nel frattempo, l'operazione di acquisto del giocatore da parte del Real Madrid non è stata accolta positivamente, creando qualche malcontento tra tifosi e analisti. A due anni dall'annuncio, molte persone continuano a commentare con ironia le scelte fatte dalla società spagnola, anche se i dettagli ufficiali sulla trattativa rimangono riservati.

L’acquisto di Mbappé, volendo usare un eufemismo, non è stato esattamente felice per il Real Madrid (ce lo avessero detto a luglio di due anni fa saremmo scoppiati a ridere). I motivi? Ovviamente lontanissimi dall’aspetto tecnico, riguardano la personalità, piuttosto ingombrante. Carlo Ancelotti aveva avvisato il mondo madridista che 1 più 1 non fa sempre 2 nel mondo calcistico e infatti mettere il francese in uno spogliatoio in cui c’è Vinícius è equivalso a mettere una Mentos in due litri di Coca-Cola. Il Real, dal canto suo, è sembrato piuttosto accondiscendente alle richieste del 10, vuoi per l’investimento fatto, vuoi per il nome: sta di fatto che quest’anno Kylian ha fatto spesso il brutto e il cattivo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sul web spopolano i meme di Mbappé dittatore con tanto di vestito da generale: alcuni sono esilaranti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tutti i meme sul video virale dell’assaggio di McDonald’s (alcuni sono esilaranti)

Leggi anche: Il beagle con gli occhi da umano che sta conquistando il web: le foto sono esilaranti

Mbappé e Ester Expósito stanno insieme: le foto a Madrid e Parigi, la nuova coppia fa impazzire il webLa notizia era rimbalzata negli ultimi giorni dalla Francia e aveva letteralmente fatto impazzire il web e il mondo del gossip. Kylian Mbappé ha una nuova fiamma e le ultime foto e video usciti sul ... ilgazzettino.it

Mbappé, bufera dopo il soggiorno a Cagliari: i tifosi lo vogliono via da MadridI tifosi madridisti non hanno gradito il suo soggiorno a Cagliari da infortunato e via social spopolano le scritte Fuera Mbappé ... cagliaripad.it