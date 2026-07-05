Tessera sanitaria la truffa | sms e email come ti rubano tutto

Notizia in breve

In questi giorni circolano messaggi via email e sms che fingono di provenire dal Ministero della Salute, chiedendo di rinnovare la Tessera Sanitaria. Questi messaggi sono falsi e mirano a truffare i cittadini. Non ci sono comunicazioni ufficiali che richiedano rinnovi tramite messaggi o email. Le autorità avvertono di non cliccare sui link o fornire dati personali, e di segnalare eventuali comunicazioni sospette.