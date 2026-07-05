Tessera sanitaria la truffa | sms e email come ti rubano tutto
In questi giorni circolano messaggi via email e sms che fingono di provenire dal Ministero della Salute, chiedendo di rinnovare la Tessera Sanitaria. Questi messaggi sono falsi e mirano a truffare i cittadini. Non ci sono comunicazioni ufficiali che richiedano rinnovi tramite messaggi o email. Le autorità avvertono di non cliccare sui link o fornire dati personali, e di segnalare eventuali comunicazioni sospette.
Circolano in questi giorni false comunicazioni, via e-mail e sms, che utilizzano il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la Tessera Sanitaria. A rendere nota la truffa in corso è lo stesso ministero sul proprio sito web, precisando che "si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili, non di comunicazioni ufficiali". Le comunicazioni fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della Tessera Sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali, sensibili e di pagamento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Tessera sanitaria, la nuova truffa via e-mail: il finto rinnovo, il link sospetto
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False email e Sms sul rinnovo della tessera sanitaria stanno colpendo i cittadini: il ministero della Salute avverte di non cliccare sui link, perché i messaggi servono a rubare dati personali, documenti e informazioni bancarie. #Truffa x.com
Attenzione, amici! State ricevendo e-mail o SMS che vi invitano a rinnovare la tessera sanitaria? Non cascateci! È una truffa. Scoprite come riconoscere questi messaggi fasulli e proteggervi [https://www.quotidianocanavese.it/cronaca/canavese-truffa-te facebook
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A quel momento si può parlare di truffa (moralmente) reddit