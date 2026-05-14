Truffa Cup | allarme SMS falsi aggiornamenti e finta tessera sanitaria

Di recente sono stati segnalati numerosi casi di SMS fraudolenti che fingono di essere comunicazioni ufficiali del CUP, il sistema sanitario. Questi messaggi invitano gli utenti a fornire codici e dati sensibili, spesso promettendo aggiornamenti o tessere sanitarie false. Dopo aver inserito i codici, gli utenti rischiano di esporre informazioni personali o di essere coinvolti in pratiche truffaldine. Per distinguere un messaggio autentico da uno falso, è importante verificare attentamente i dettagli e i mittenti delle comunicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come riconoscerne subito uno tra i messaggi ufficiali del CUP?. Cosa succede esattamente dopo aver annotato i codici richiesti al telefono?. Perché i truffatori interrompono la chiamata proprio in quel momento critico?. Quali sono i rischi reali per il conto corrente dopo il contatto?.? In Breve Truffatori usano il numero +39 893 per simulare uffici pubblici tramite SMS.. Schema prevede dettatura codici e interruzione linea per sottrarre denaro ai cittadini.. Criminalità digitale colpisce province e piccoli centri sfruttando la fiducia istituzionale.. Bloccare subito il recapito sospetto previene addebiti non autorizzati su conti correnti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa Cup: allarme SMS falsi aggiornamenti e finta tessera sanitaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme truffe: attento ai falsi rinnovi della Tessera SanitariaIl Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento urgente riguardante una sofisticata operazione di phishing che sta tentando di truffare i... Leggi anche: Truffa della tessera sanitaria, è allarme in Italia: come funziona e come difendersi, massima attenzione Temi più discussi: Siena, falsi sms e email a nome del Cup: l’Asl Toscana Sud Est lancia l’allarme truffe; Truffe in nome della salute, la Asl Toscana mette in guardia: Attenzione, vogliono estorcere denaro; Attenti: chiamano con un finto numero del Cup; Messaggi e mail che sembrano venire dalla Asl: non cliccate, sono truffe. 1/ Messaggi ingannevoli da finto #CUP: scatta l’allarme truffa. Numeri da appuntare e bloccare +39 89347734 ++ 352016972 e conseguenti! Inviano #SMS (controllare il n.d'arrivo prima di rispondere) Nota di controllo da SMS ricevuto: Messaggio spacciato p x.com Siena, falsi sms e email a nome del Cup: l’Asl Toscana Sud Est lancia l’allarme truffeAsl Toscana Sud Est mette in guardia i cittadini sulla diffusione di falsi SMS ed email inviati a nome di presunti uffici CUP, utilizzati per tentativi di truffa. Secondo quanto segnalato dall’azien ... radiosienatv.it Truffe del finto Cup, sms invitano a telefonare: «Svuotata la ricarica»Il numero di telefono a un primo sguardo non sembra destare particolari sospetti. E il contenuto del messaggio, che arriva nella antica modalità sms, può essere addirittura atteso. Perché in tempi ... ilmattino.it