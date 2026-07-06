Trova un portafoglio a terra spende 55 euro con la carta poi lo consegna ai carabinieri Ma il proprietario scopre le spese e lo denuncia

Un uomo di 45 anni ha trovato un portafoglio abbandonato vicino a una stazione ferroviaria. Dopo averlo preso, ha speso 55 euro con la carta collegata al portafoglio. Successivamente, ha consegnato il portafoglio ai carabinieri. Il proprietario, verificando le spese sostenute, ha sporto denuncia. L’episodio è avvenuto nella sera di venerdì 3 luglio in provincia di Reggio Emilia.

È successo nella sera di venerdì 3 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 45 anni, mentre camminava, ha notato un portafoglio abbandonato a terra. Dopo averlo raccolto, ha notato che all’interno c’erano ancora tutti i documenti personali del proprietario e le tessere, compresa la carta bancomat. Si è quindi presentato al comando dei carabinieri per consegnare il portafoglio con tutto il suo contenuto. Un gesto che sembrava dettato dal senso civico, almeno fino all’arrivo del proprietario. Il giovane, infatti, racconta di aver ricevuto sul cellulare le notifiche di alcuni pagamenti di circa 50 euro effettuati con il suo bancomat, nel periodo in cui il portafoglio era disperso. 🔗 Leggi su Open.online

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