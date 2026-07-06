Un uomo ha trovato un portafogli perso vicino alla stazione ferroviaria di Guastalla e lo ha consegnato ai carabinieri. Tuttavia, successivamente ha utilizzato la carta bancomat presente nel portafogli. Per questa ragione, è stato denunciato per aver usato strumenti altrui senza autorizzazione. La polizia sta indagando per verificare eventuali altri utilizzi o complici. La persona che ha trovato il portafogli non ha ancora fornito ulteriori dettagli sulla provenienza della carta.

Ha trovato un portafogli, perso nella zona della stazione ferroviaria di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, e lo ha restituito consegnandolo ai carabinieri. Peccato che nel frattempo abbia utilizzato il bancomat per una serie di acquisti. Per questo un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero per “indebito utilizzo di carta di credito”. Lo riporta l’Ansa. L’uomo nella tarda serata del 3 luglio si è presentato spontaneamente in caserma per restituire il portafogli. Dentro c’era tutto, documenti e una carta bancomat intestata a un giovane. Proprio con quella l’uomo aveva già effettuato degli acquisti consecutivi, per un totale di 55 euro, in un locale della zona utilizzando il contactless che permette quindi piccoli acquisti senza la necessità di Pin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trova un portafogli per strada e lo consegna ai carabinieri, ma intanto usa il bancomat: denunciato

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Trova un portafogli e lo consegna in caserma ai Carabinieri ma prima usa il bancomat e spende 55 euro: denunciatoUn uomo di 45 anni senza fissa dimora ha trovato un portafoglio e lo ha consegnato ai Carabinieri.

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