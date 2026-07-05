Trova un portafogli e lo consegna in caserma ai Carabinieri ma prima usa il bancomat e spende 55 euro | denunciato
Un uomo di 45 anni senza fissa dimora ha trovato un portafoglio e lo ha consegnato ai Carabinieri. Prima di consegnarlo, ha utilizzato la carta di credito presente nel portafoglio e ha speso 55 euro. È stato denunciato a piede libero per indebito utilizzo di carta di credito. La denuncia è stata presentata dai Carabinieri dopo aver verificato l’uso illecito della carta. La polizia ha sequestrato l’estratto conto relativo alla transazione.
Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane, smarrito nei pressi della stazione ferroviaria di Guastalla, nel Reggiano, e averne usato il bancomat per una serie di acquisti. I fatti risalgono alla tarda serata del 3 luglio. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma a Guastalla per consegnare il portafogli trovato, con dentro documenti personali e una carta bancomat intestati a un giovane. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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Ciao a tutti, sta mattina è stato rubato il portafoglio a mia madre, Ferrara zona Famila via del lavoro. Un portafoglio blu con line colorate, vi prego cortesemente se qualcuno lo trovasse di scrivermi! Sono molto importanti i documenti! Grazie mille!! facebook
Di un portafogli ritrovato, della gratitudine e del bene, che è contagioso #Polaroid @Corriere x.com
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