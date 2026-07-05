Un uomo di 45 anni senza fissa dimora ha trovato un portafoglio e lo ha consegnato ai Carabinieri. Prima di consegnarlo, ha utilizzato la carta di credito presente nel portafoglio e ha speso 55 euro. È stato denunciato a piede libero per indebito utilizzo di carta di credito. La denuncia è stata presentata dai Carabinieri dopo aver verificato l’uso illecito della carta. La polizia ha sequestrato l’estratto conto relativo alla transazione.

Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane, smarrito nei pressi della stazione ferroviaria di Guastalla, nel Reggiano, e averne usato il bancomat per una serie di acquisti. I fatti risalgono alla tarda serata del 3 luglio. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma a Guastalla per consegnare il portafogli trovato, con dentro documenti personali e una carta bancomat intestati a un giovane. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Trova un portafogli e lo consegna in caserma ai Carabinieri ma prima usa il bancomat e spende 55 euro: denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trova un portafogli smarrito e lo consegna ai Carabinieri, ma prima usa il bancomat per fare acquisti: denunciatoUn uomo ha trovato un portafogli smarrito e lo ha consegnato ai Carabinieri, ma prima ha utilizzato il bancomat contenuto nel portafoglio per fare...

Leggi anche: Avellino, trova 1.000 euro in strada e li consegna ai Carabinieri

Temi più discussi: Disoccupato trova tre portafogli in tre anni: Li ho restituiti tutti. Sono in Italia dal 2022 e il mio sogno è trovare un lavoro stabile; BlackRock: Mercati tra AI e ?scarsità rotatoria’, ecco come cambia il portafoglio; Coller Capital e Cherry Bank siglano una partnership per ampliare l’accesso al private credit secondario; Dividendi crescenti, la chiave per un portafoglio solido.

Trova un portafogli e lo consegna in caserma ai Carabinieri ma prima usa il bancomat e spende 55 euro: denunciatoUn uomo di 45 anni è stato denunciato a piede libero con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito. Il proprietario aveva ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti ... corrieredibologna.corriere.it

Di un portafogli ritrovato, della gratitudine e del bene, che è contagioso #Polaroid @Corriere x.com

Trova un portafogli smarrito e lo consegna ai Carabinieri, ma prima usa il bancomat per fare acquisti: denunciatoHa trovato un portafogli e lo ha consegnato ai Carabinieri, ma prima ha usato il bancomat per fare acquisti, approfittando della modalità contactless ... fanpage.it

I miei pensieri dopo una settimana con un portafoglio MagSafe reddit