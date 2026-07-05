Trova un portafogli smarrito e lo consegna ai Carabinieri ma prima usa il bancomat per fare acquisti | denunciato

Un uomo ha trovato un portafogli smarrito e lo ha consegnato ai Carabinieri, ma prima ha utilizzato il bancomat contenuto nel portafoglio per fare acquisti tramite pagamento contactless. La polizia ha identificato l’uomo e lo ha denunciato per aver sfruttato la possibilità di pagare con carte contactless senza autorizzazione. Nessuna persona è stata coinvolta direttamente nelle transazioni. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali altri utilizzi fraudolenti della carta.

Ha trovato un portafogli e lo ha consegnato ai Carabinieri, ma prima ha usato il bancomat per fare acquisti, approfittando della modalità contactless della carta. Per questo un uomo di 45 anni è stato denunciato per indebito utilizzo di carta di credito. Il fatto è avvenuto a Guastalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Portafoglio smarrito e FDO reddit