Troppi moscerini così è impossibile cantare | Bobby Solo annulla il concerto L’organizzatore | Valutiamo le vie legali Decisione autonoma dell’artista già pagato

Bobby Solo ha annullato un concerto previsto per il 4 luglio in Umbria. La motivazione, secondo l’artista, sono troppi insetti, in particolare moscerini, che renderebbero impossibile l’esecuzione musicale. L’organizzatore ha dichiarato di valutare azioni legali e ha confermato che l’artista è stato già pagato. La decisione è stata presa autonomamente da Solo, senza coinvolgimento diretto di altri soggetti.

D’estate si sa, al calar delle tenebre gli insetti, zanzare in testa, escono “allo scoperto”. È quello che è accaduto a Bobby Solo che avrebbe dovuto tenere un concerto sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria. “Troppi moscerini acquatici”, secondo l’artista, e Bobby Solo non canta. A renderlo noto è stata la direzione del Festival dei Tramonti dopo l’annullamento del concerto previsto per sabato 4 luglio, precisando che “la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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