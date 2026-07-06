Lo scorso 4 luglio, a Castiglione del Lago, il concerto di Bobby Solo è stato cancellato all’ultimo momento. La motivazione ufficiale riguarda un problema di insetti, più precisamente troppi moscerini, che avrebbe disturbato l’evento. La comunicazione è stata data poco prima dell’orario previsto, lasciando gli spettatori senza spettacolo. La produzione non ha fornito ulteriori dettagli sulla cancellazione.

Bobby Solo sarebbe dovuto essere il protagonista di un concerto a Castiglione del Lago che, secondo il programma, avrebbe dovuto avere luogo lo scorso sabato, 4 luglio. L'esibizione, che poteva farsi fregio della splendida cornice della Rocca del Leone, faceva parte della kermesse Festival dei Tramonti. Tuttavia, il concerto dell'interprete di Una lacrima sul viso, è stato cancellato all'improvviso, a pochissime ore dal suo inizio. A darne notizia era stata proprio la direzione del festival musicale in riva al lago, attraverso un post condiviso sull' account Instagram ufficiale, in cui si poteva leggere: "Siamo costretti ad annullare il concerto di Bobby Solo previsto per stasera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bobby Solo nella bufera: concerto annullato per troppi moscerini?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il concerto annullato, Bobby Solo si difende: “Troppi moscerini, impossibile cantare”Il concerto programmato è stato annullato a causa di un'invasione di moscerini che ha reso impossibile cantare.

Troppi moscerini, Bobby Solo annulla il concerto: “L’artista se n’è andato”. Ma i fan stavano già arrivandoBobby Solo ha annullato il concerto previsto sul lago Trasimeno a causa di un’invasione di moscerini, che ha causato la cancellazione dell’evento.

Si parla di: Bobby Solo cancella il concerto per i moscerini, scoppia la polemica: Non sono fuggito, erano ovunque. La replica degli organizzatori.

Bobby Solo, il caso del concerto annullato per chironomidiL'annullamento del concerto del cantautore romano, al secolo Roberto Satti, inizialmente previsto per sabato 4 luglio 2026 alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, si è rapidamente trasformato in ... tg24.sky.it

Bobby Solo cancella il concerto per i moscerini, scoppia la polemica: Non sono fuggito, erano ovunque. La replica degli organizzatoriIl cantante rinuncia all’esibizione al Festival dei Tramonti a Castiglione del Lago: Potevano avvertirmi. Ma la direzione del Festival non ci sta. libero.it