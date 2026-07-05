Il concerto programmato è stato annullato a causa di un'invasione di moscerini che ha reso impossibile cantare. Il cantante ha spiegato che i moscerini lo hanno “mordicato” ovunque, impedendogli di esibirsi. Si era preparato per incontrare il pubblico in quella località, ma l'evento non si è tenuto. La decisione di annullare l'appuntamento è stata presa sul momento, senza ulteriori dettagli sulla riprogrammazione.

Castiglione del Lago (Perugia), 5 luglio 2026 – “Quando ci sono moscerini che ti ’mordono’ ovunque, è impossibile cantare. Mi dispiace tantissimo, volevo incontrare il mio pubblico a Castiglione del Lago, ma purtroppo non è stato possibile. Ma come faccio a cantare a 81 anni con i moscerini che mi entrano in bocca?”. Erano in tanti ad attendere Bobby Solo sabato sera alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Il concerto-evento, attesissimo appuntamento di punta per il gran finale della quarta edizione del Festival dei Tramonti, è invece saltato all’ultimo minuto. Sabato sera la platea è rimasta vuota: l’artista ha abbandonato la location nel pomeriggio per la presenza di troppi chironomidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concerto annullato, Bobby Solo si difende: “Troppi moscerini, impossibile cantare”

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