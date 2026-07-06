Drogate e abusate dai mariti Sgominata la rete online Arresti in Europa e America
È stata smantellata una rete online che forniva istruzioni per drogare e abusare di donne, principalmente partner, ex partner o conoscenti. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni sospetti in Europa e America. Le indagini hanno evidenziato come i responsabili abbiano condiviso metodi e farmaci per facilitare gli abusi. La rete si ispirava a casi precedenti, tra cui quello di un francese condannato per aver stordito la moglie e farla violentare da estranei.
Istruzioni online per gli stupratori, soprattutto partner, ex partner o conoscenti in una sorta di riedizione transfrontaliera del caso di Dominique Pelicot, il francese che usando un farmaco stordiva la moglie Gisèle per farla violentare da estranei. Questa volta gruppi di persone nascoste dietro il pc insegnavano a come rendere innocue le vittime – quasi tutte intime - attraverso quella che si chiama aggressione sessuale facilitata dall’uso di droghe. Una internazionale del crimine misogino che Europol ha smascherato coordinando l’ indagine Medusa, partita dalla National Crime Agency inglese che ha coinvolto investigatori di Germania, Brasile, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Canada, Ungheria, Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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