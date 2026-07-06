drogate e abusate dai mariti sgominata la rete online arresti in europa e america

Notizia in breve

È stata smantellata una rete online che forniva istruzioni per drogare e abusare di donne, principalmente partner, ex partner o conoscenti. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni sospetti in Europa e America. Le indagini hanno evidenziato come i responsabili abbiano condiviso metodi e farmaci per facilitare gli abusi. La rete si ispirava a casi precedenti, tra cui quello di un francese condannato per aver stordito la moglie e farla violentare da estranei.