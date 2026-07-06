Nella serata di venerdì, agenti di Polizia di Stato e Polizia Locale hanno effettuato controlli in due bar di Treviglio. Sono state elevate multe a chi ha somministrato alcol ai minori di 18 anni. Durante le verifiche, sono stati riscontrati casi di somministrazione di alcol a minori, portando alle sanzioni previste dalla legge. Nessun altro dettaglio su eventuali denunce o sequestri è stato comunicato.

Servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che nella serata di venerdì a Treviglio ha effettuato verifiche in due esercizi pubblici del territorio. Nel primo locale, un’attività di ristorazione, sono stati identificati 19 presenti, tra cui una persona con precedenti per reati contro il patrimonio e tre cittadini stranieri, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Al locale sono state contestate sanzioni amministrative per 308 euro per la mancata esposizione del listino prezzi e dei prezzi delle bevande e degli alimenti destinati all’asporto. Il secondo controllo ha invece riguardato un bar all’interno di immobili di proprietà comunale, dove risultavano già segnalazioni per presunte somministrazioni di bevande alcoliche a minorenni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, multe ai bar che hanno somministrato alcolici ai minori di 18 anni: serie di controlli

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