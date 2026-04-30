Il Questore di Agrigento ha disposto la chiusura di un bar a Santa Margherita di Belice per cinque giorni, a seguito di verifiche sull’alcol somministrato a minori. La decisione arriva dopo controlli di routine in cui sono stati riscontrati irregolarità nella vendita di bevande alcoliche ai giovani. La chiusura temporanea riguarda l’attività del locale e mira a garantire il rispetto delle norme sulla somministrazione di alcolici.

? Cosa sapere Il Questore di Agrigento chiude per cinque giorni un bar a Santa Margherita di Belice.. Il titolare è denunciato per aver somministrato alcolici a soggetti minorenni.. Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar a Santa Margherita di Belice dopo che i carabinieri hanno accertato la somministrazione di alcolici a soggetti minorenni. L’intervento è stato messo in atto dalla stazione dei Carabinieri locale, che ha rilevato come il personale in servizio non avesse verificato l’età dei ragazzi presenti nel locale prima di servire loro bevande alcoliche. A seguito delle verifiche sul posto, il titolare dell’attività è stato denunciato per aver fornito alcolici a minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Margherita: chiuso un bar per alcol somministrato a minori

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