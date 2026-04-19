Blitz a Treviglio | 14 sanzioni tra alcol ai minori e controlli nei locali

Sabato 18 aprile, le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia operazione di controllo nella zona di Treviglio e dintorni. Durante l’intervento sono state contestate 14 violazioni, tra cui alcune relative alla somministrazione di alcolici a minorenni e controlli nei locali pubblici della zona. L’attività si è concentrata su verifiche di rispetto delle normative e sulla prevenzione di comportamenti irregolari tra i giovani e i gestori degli esercizi pubblici.

Sabato 18 aprile, durante una massiccia operazione di vigilanza nel territorio della bassa trevigiana, le forze dell’ordine hanno sanzionato due casi di somministrazione di alcolici a soggetti minorenni. Il controllo, coordinato dal Commissariato distaccato di P.S. di Treviglio con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Treviglio, ha coinvolto 112 persone, tra cui 26 individui già segnalati con precedenti penali. Il bilancio dei controlli nel cuore della zona trevigiana. L’intervento delle autorità si è concentrato su un perimetro strategico che comprende le arterie principali della città, i quartieri residenziali e i punti di maggiore aggregazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Treviglio: 14 sanzioni tra alcol ai minori e controlli nei locali Notizie correlate esi, nel mirino l’alcol ai minori: controlli a tappeto e sanzioni ai localiJesi (Ancona), 11 febbraio 2026 - La città al centro di un’intensa attività di monitoraggio e prevenzione. Controlli nei locali di Formia e Terracina: nel mirino sicurezza, suolo pubblico e alcol ai minoriFormia, 7 marzo 2026 – La Polizia di Stato prosegue nell’attività di controllo dei pubblici esercizi su tutto il territorio della provincia, in...