Da Cecchetto a Solieri passando per il ritorno del Treviglio Vintage | oltre 50 eventi per l’estate in città
L'estate a Treviglio si anima con un calendario ricco di oltre cinquanta eventi, che coinvolgono diversi ambiti come musica, teatro, mercatini e iniziative di shopping serale. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono concerti e festival che si svolgono nel centro storico, così come il ritorno del Treviglio Vintage, un evento dedicato agli appassionati di oggetti e moda d'epoca. La città si prepara a ospitare numerose attività distribuite in vari luoghi, offrendo un programma vario per residenti e visitatori.
Treviglio. Oltre cinquanta appuntamenti tra concerti, festival, mercatini, teatro, shopping serale e iniziative diffuse nel centro storico. Il Comune di Treviglio e il Distretto del Commercio hanno presentato il calendario dell’Estate Trevigliese 2026, che da giugno a settembre animerà piazze, cortili e vie cittadine con eventi rivolti a tutti i tipi di pubblico. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il debutto del Vintage Roots Festival, lo show di Claudio Cecchetto, il concerto dei Blascover con la partecipazione straordinaria di Maurizio Solieri e il ritorno degli Ascolta, tribute band dei Pooh già protagonista dell’estate trevigliese nel 2023. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Sullo stesso argomento
Bari, il ritorno del mito: il Gran Premio anni ’50 riaccende la cittàBari si prepara a un viaggio nel tempo che intreccia la memoria motoristica degli anni Cinquanta con le più moderne istanze di tutela ambientale.
Oltre 50 gli artisti sul palco: da idoli dei giovanissimi come Geolier e Madame al grande ritorno dei LitfibaAnnunciati poco fa in conferenza stampa a Roma i conduttori e la line up completa dei cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026.