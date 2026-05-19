Da Cecchetto a Solieri passando per il ritorno del Treviglio Vintage | oltre 50 eventi per l’estate in città

L'estate a Treviglio si anima con un calendario ricco di oltre cinquanta eventi, che coinvolgono diversi ambiti come musica, teatro, mercatini e iniziative di shopping serale. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono concerti e festival che si svolgono nel centro storico, così come il ritorno del Treviglio Vintage, un evento dedicato agli appassionati di oggetti e moda d'epoca. La città si prepara a ospitare numerose attività distribuite in vari luoghi, offrendo un programma vario per residenti e visitatori.

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