Una ragazza di 16 anni lavora come deejay, dedicandosi alla musica e alle consolle. La giovane ha scelto di passare il suo tempo in modo diverso rispetto ai coetanei, puntando a far muovere le persone con i suoi dj set. La sua attività si svolge in un contesto di eventi pubblici, dove si esibisce davanti a un pubblico. La ragazza ha iniziato a suonare da autodidatta e continua a perfezionarsi con l’obiettivo di coinvolgere chi ascolta.

di Tiziana Petrelli A sedici anni c’è chi passa i pomeriggi sui social e chi, invece, sogna di far ballare una piazza. Vittoria Cucchiarini, studentessa fanese del terzo anno di Grafica e Comunicazione al Seneca, da poco più di un anno ha scoperto il mondo della consolle e oggi si ritrova già a suonare negli eventi culturali più importanti della città. Dalla Notte dei Musei all’inaugurazione della mostra di Banksy, fino al prossimo appuntamento del 2 agosto sotto il loggiato del Teatro della Fortuna nell’ambito del Premio Nazionale di Umorismo e Satira CartoonSEA. Una passione nata quasi per caso, ma coltivata fin da bambina. "Ho sempre voluto fare la dj – racconta Vittoria –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un amore di consolle. Vittoria, che a 16 anni è già una deejay

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