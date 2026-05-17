Alcol servito a minori in un locale pubblico | denunciato un barista
Nella notte del 17 maggio, i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno effettuato controlli in tutta la Val Luretta, concentrandosi su locali pubblici e punti di accesso principali. Durante l’attività, hanno identificato un bar in cui sono state riscontrate irregolarità nella somministrazione di alcolici. In particolare, un barista è stato denunciato perché aveva servito bevande alcoliche a minori. L’operazione ha coinvolto anche verifiche su altri esercizi presenti nella zona.
Nella notte del 17 maggio i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno attuato un articolato controllo del territorio in tutta la Val Luretta, con particolare attenzione ai locali di intrattenimento, agli esercizi dediti alla somministrazione di bevande alcoliche e alle principali vie di accesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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