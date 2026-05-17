Alcol servito a minori in un locale pubblico | denunciato un barista

Nella notte del 17 maggio, i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno effettuato controlli in tutta la Val Luretta, concentrandosi su locali pubblici e punti di accesso principali. Durante l’attività, hanno identificato un bar in cui sono state riscontrate irregolarità nella somministrazione di alcolici. In particolare, un barista è stato denunciato perché aveva servito bevande alcoliche a minori. L’operazione ha coinvolto anche verifiche su altri esercizi presenti nella zona.

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